Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan 8 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı, 5 şahıs haklarında yapılan adli işlem sonucu serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 21 adet sentetik ecza hap, 79,45 gram esrar, 0,65 gram bonzai, 11,03 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.