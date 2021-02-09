Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de polis ekipleri, il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 8 ayrı çalışmada 10 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Yapılan 8 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı, 5 şahıs haklarında yapılan adli işlem sonucu serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 21 adet sentetik ecza hap, 79,45 gram esrar, 0,65 gram bonzai, 11,03 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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