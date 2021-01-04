Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 146 zanlıdan 19’u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 846 gram sentetik uyuşturucu, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 12:26
- 12:21
- 12:18
- 12:07
- 12:12
Sıradaki Haber
Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah ve çelik yelek ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz