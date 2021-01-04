Adana’da polislerden kaçarken beton bariyere çarparak duran otomobildeki 3 şüpheliden biri yakalandı, araçta pompalı tüfekle bir çelik yelek ele geçirildi. Polis, zanlıların kaçış istikametinde kalaşnikof silah buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda içinde 3 kişinin bulunduğu 01 DOP 52 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Zanlılar, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin peşine düştüğü araç, Trafik Kavşağı'nda beton bariyere çarparak durdu.

Aracın ön kısmının büyük hasar gördüğü kazada 3 şüpheli yaya olarak kaçışlarını sürdürdü.

Otomobilde yapılan incelemede bir pompalı tüfek ile çelik yelek ele geçirildi.

Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin de arasında olduğu çok sayıda polisle ara sokaklarda ve metruk binalarda arama yapıldı.

Ekipler, bir evin damına çıkarak kaçan şüphelilerden Mustafa O'yu kovalamacayla yakaladı.

Zanlının kaçtığı güzergahta yapılan incelemede ise bir kalaşnikof piyade tüfeği bulundu.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.