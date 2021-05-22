Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobilin iki motosiklet ile park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi'nde G.A. idaresindeki otomobil, paket servis yapan N.S'nin kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil, ardından da park halindeki otomobile ve M.A'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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