Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlçenin Recepli Köyünde, Kemal K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat K. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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