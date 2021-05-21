Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da havaya ateş açan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Hayal Park'ta silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, park içerisinde yaya olarak kaçan bir kişiyi kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
Polis ekipler, kuru sıkı tabancayı ağaç arasında buldu.
Şüpheli A.B. Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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