Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Motosiklette bulunanlardan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, bir diğer kişi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.