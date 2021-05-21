Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da motosiklet kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Motosiklette bulunanlardan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, bir diğer kişi ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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