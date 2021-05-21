Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde Mevlüt Y. yönetimindeki kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek Kızılırmak yönünden gelen Nail D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile kamyonette bulunan, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.