Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Katrancı Koyu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 6 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
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