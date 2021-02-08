Adana'da evlere temizliğe giden kadınlar, tek çatı altında toplandıkları kooperatifle hem emeklerinin karşılığını alacak hem de eğitimle daha kaliteli hizmet sunma imkanı bulacak.

Merkez Çukurova ilçesinde aralarında girişimcilerin de bulunduğu 7 kadın, evlere temizliğe giderek aile ekonomisine katkı sunmaya çalışan hemcinslerinin daha disiplinli ve güvenceli hizmet sunması amacıyla kooperatif kurmaya karar verdi.

Resmi prosedürleri tamamlanarak kurulan Çukurova Çalışkan Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Destek Programı'ndan (KOOP-DES) da faydalanarak 86 bin lira hibe aldı.

Kooperatif Başkanı Tülay Kümber, AA muhabirine, ev temizliğine giden kadınların sosyal haklar ve kişisel güvenlik anlamında sorunlar yaşadığını söyledi.

Temizliğe giden kadınların yanı sıra karşı tarafın kaliteli hizmet alma ve muhatap bulma sıkıntısı nedeniyle kooperatif kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Kümber, tek çatı altında bir araya geldikleri oluşumun 27 üyeye ulaştığını kaydetti.

Kooperatif aracılığıyla yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışacaklarını dile getiren Kümber, "Kadınlarımıza günlük sigorta yaptıracağız. HES kodu sorgulamaları yapılmış olacak. Gittikleri evde de güvence altında olacaklar. Sigortasız çalışmayacak. Amacımız, kadınların emeğini toparlamak, kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamak. Bu kooperatifin kadınların gücüne güç katacağına inanıyorum. İnşallah kooperatifle öz güveni yerinde, potansiyelin farkında güçlü bir kadın profili ortaya çıkacak." diye konuştu.

Üyelere eğitim verilecek

Kümber, sektördeki üyelerine İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla temizlik, hijyen kursu eğitimlerinin de verileceğini belirtti.

Kadınlara aldıkları eğitim kapsamında belge verileceğini anlatan Kümber, "Belgeli kişilerle çalışacağız. Belgesini alacak, hijyen nedir, evdeki çalışma sistemi nedir öğrenecek. İşin erbabı olan kişilerle bu işlemi yapacağız" dedi.

Kooperatif aracılığıyla üyelerinin emeklerinin yanı sıra temizlik yaptıran kişileri güvence altına aldıklarını belirten Kümber, onların da HES sorgulaması yapılmış, sigortalı, işi bilen güvenilir kadınlardan hizmet alabileceğini söyledi.

"Daha iyi hizmet verebileceğiz"

Temizlik çalışanı Durdu Şen de en büyük sorunlarının sosyal güvence olduğunu, kooperatifle bunun çözüleceğini belirtti.

Alacağı eğitimin, vereceği hizmet ve işinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Temizlik, hijyen konusunda sertifika alacağız, bilgimiz, deneyimimiz olacak. Eğitimle gittiğimiz yerde daha iyi hizmet verebileceğiz. Bizim için karşı tarafı memnun etmek çok önemli çünkü memnun olmazsa yeni bir iş için referans olacak kimseyi bulamayız. Bu kooperatifle emeğimiz korunacak. Gittiğimiz işte en azından hakkımızı tam anlamıyla alabileceğiz. Hakkımızı arayacağımız arkamızda bir kurum, insanlar olacak. En önemlisi de bu."

Şen, sektördeki tüm kadınların bu tür kooperatiflere üye olmalarını tavsiye etti.

Aile ekonomisine katkı sunmak için çalışan 4 çocuk sahibi Kamile Dalar da kooperatif aracılığıyla güvenle evlere gidebildiğini kaydetti.