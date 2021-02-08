Aksaray’da lokanta işletmeciliği yapan Mehmet Keleşoğlu ve eşi Fatma Keleşoğlu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı görev başında olan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek tatlı, gazoz ve su ikramında bulundu.

Ellerinde tepsi, gazoz ve su şişeleri ile kapı kapı, sokak sokak gezen genç çift yollarda görev yapan polis ekiplerini de unutmadı. Polis merkezi, itfaiye müdürlüğü, eğitim ve araştırma hastanesini ziyaret eden genç çift gördükleri herkese tatlı ikram etti.

“Onlar için bir şeyler yapmak istedik”

Lokanta işletmecilerinden Fatma Keleşoğlu ikramlarını haftada birkaç gün olacak şekilde devam ettireceklerini söyledi:

“Bu saatte bizim için nöbet tutan tüm sağlık çalışanlarına, tüm polislerimize ve itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar dışarıda bizim için nöbet tutarken bizde onlar için bir şeyler yapmak istedik. Bütün herkese afiyet olsun teşekkür ederiz.”



