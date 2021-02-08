Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu, ilçedeki Karagöl, Çağnı Deresi Kanyonu, Kent Ormanı ve Soğuksu Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelere, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen de katıldı.

Belediye Başkanı Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam'da dört mevsim turizm için çalışmalarımız devam ediyor. Ekoturizmi geliştirmek amacıyla Belediyemiz ve Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan projeleri yerinde incelemek için Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz ve ekibi ile sahada incelemelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.