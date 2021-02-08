Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 4 düzensiz göçmen yakalanan otobüsün şoförü ve muavini gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Yabancı uyrukluların, ülkelerinde organizatörlere 2'şer bin dolar verdikleri ileri sürüldü.
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ş.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüste bulunan 4 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Otobüs şoförü Ş.T. ve muavin A.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların, Afganistan'da organizatörlere 2'şer bin dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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