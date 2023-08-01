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Güncel
AA 01.08.2023 17:22

Adana’da sulama kanalında kaybolan genç kız aranıyor

Adana'da sulama kanalında kaybolan genç kızın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Adana’da sulama kanalında kaybolan genç kız aranıyor

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir genç kızın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan genç kızı bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

Görgü tanıklarından Aziz Karayürek, kanal kenarında yürürken genç kızın suda çırpındığını fark ettiğini belirterek, "Bir süre suda batıp çıktı. Daha sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediğim için bir şey yapamadım." dedi.

Kanalda kaybolan gencin aynı mahallede ikamet eden Ayşe Çetin (18) olduğu bildirildi. ​​​​​​​Olayı haber alarak polislerin arama yaptığı bölgeye giden Çetin'in yakınları gözyaşı döktü.

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