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Güncel
AA 01.08.2023 17:11

Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı

Eskişehir Akıncılar Birliği tarafından cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi düzenlendi.

Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı

Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde gerçekleşen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Atlı Cirit Ağası Gürhan Albayrak'a Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya tarafından plaket takdim edildi.

Eskişehir Akıncılar Birliği ile Uşak Ege Atlı Spor Kulübü takımları arasında cirit müsabakası yapıldı. Sporcuların ayrıca atlı okçulukta sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya, gazetecilere, federasyonlarına bağlı 5 ata sporundan 2'sinin cirit ve atlı okçuluk olduğunu söyledi.

Eskişehir'de kurdukları cirit takımının tanıtımı ve ata sporunu yaşatmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Eskişehir'de bunun için baya çabaladık. Sonuçta 12 tane sporcuyu bir araya getirebildik. Bugün bir araya gelerek nasıl bir şey yapabiliyoruz? Onu görmek için buradayız" diye konuştu.

"Cirit Osmanlı döneminden beri oynanan bir savaş sanatı"

Organizasyonda yapılacak atlı okçuluk ve cirit müsabakası hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciridi anlatacağız. Nasıl oynandığını anlatacağız. Ciridin aslında tüm dünya üzerine olmayan bir özelliği var, affetmek. Yakaladığın sporcuyu, mesafeye girdiğin sporcuyu vurmadan af meselesi bir tek ata sporu ciritte vardır. Aslında cirit Osmanlı döneminden beri oynanan bir savaş sanatıdır. Bir talimdir, antrenmandır. Biz bunu bu senelerde spor şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz"

Organizasyonda üç milli sporcunun katılımlarıyla kendilerine destek verdiğini dile getiren Kaya, "Onları buraya bize destek vermeleri için çağırdık. Sağ olsunlar. Çünkü onlar bizim hem abilerimiz hem de profesyoneller. Onlar bize burada öğretecekler, destek olacaklar. Biz bir noktaya geldik ama daha eksiklerimiz var. Antrenmanlar yapacağız. İnşallah daha genç sporcuları bünyemize katmak için çaba gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

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