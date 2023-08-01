Denizli'den öğrenciler Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 17 madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris merkezli yarışmaların ön elemesi 114 ülkeden bin 200 okul ve 11 bin öğrencinin katılımıyla şubat ayında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ön elemeyi geçen 6. sınıf öğrencisi Eyüp Ege Dündar, 7. sınıf öğrencileri Atakan Acar ile Arda Karapınar, 11. sınıf öğrencileri Baturay Kafkas ile Beyza Kulaklı, 18-23 Temmuz'da Paris'te düzenlenen STEM Olimpiyatları'na katıldı.

Denizlili öğrenciler, kendi yaş gruplarındaki kategorilerde 13 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kodlama öğretmeni Hakan Badem, Türk bayrağını Paris'te turnuva boyunca dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını, bundan sonra da uluslararası yarışmaların takipçisi olacaklarını aktardı.