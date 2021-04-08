Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silah kaçakçılığını ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde silah kaçakçılığı olayını ortaya çıkaran polis memurları, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından ödüllendirildi.
Kaymakam Gürçam, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Gürçam, Kozan'da 2 ay önce düzenlenen operasyonla silah kaçakçılığı olayını ortaya çıkaran polisleri tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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