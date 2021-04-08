Hırsızlık zanlısı H.K. (50), jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'de dün ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.K'nin İlbade Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 kamyon eşya ele geçirilmişti.

Çalıştığı tamirci dükkanından akü de çaldığı tespit edilen şüphelinin, otomobiliyle çalıntı eşyaları gece saatlerinde evine getirdiği, kurduğu vinç sistemiyle çatıya çıkardığı belirlenmişti.

Mağdurlar arasında Honaz ilçesinde ikamet eden, televizyon dizilerinde oyunculuk yapan Mustafa Yıldıran ile Kemal Yıldıran'ın da bulunduğu öğrenilmişti.