Adana'da Şakirpaşa Alt Geçidi hizmete girdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki törende, bulvarın batı kısmına 2 alt geçit daha yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Görev süresince kentte 2,6 milyon ton asfalt döküldüğünü belirten Karalar, 50 bulvarda asfalt yenileme çalışması yapıldığını anlattı.
Konuşmanın ardından Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, alt geçidin açılışını yaptı.
Tören sonrasında düzenlenen konserde sanatçı Sabahat Akkiraz sahne aldı.