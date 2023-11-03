Puslu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.11.2023 10:01

Bursa'da hastanede yatarak tedavi gören çocuklar masal saatinde keyifli vakit geçiriyor

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Özdemir Vidin, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara anlattığı masallarla keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Bursa'da hastanede yatarak tedavi gören çocuklar masal saatinde keyifli vakit geçiriyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzman Dr. Vidin, çeşitli hastalıklar nedeniyle uzun süre hastanede kalması gereken çocukların, hastane ortamında sıkılmamaları için masal okuma etkinliği başlattı.

Masal saatini ilgiyle takip eden çocuklar için hastanenin çocuk servisinde kurulan küçük bir kütüphane de bulunuyor. Masalları daha sonra kendileri de okuma imkanı olan çocuklar, bu sayede hastanede kaldıkları süre boyunca kitaplarla vakit geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vidin, masal okuma etkinliğini, kızının doğumu sonrasında masalları öğrenmesi ve ona anlatmaya başladıktan sonra hayata geçirdiklerini ifade etti.

Küçük yaşlardaki çocukların hastane ortamında sıkıldığını belirten Vidin, şunları kaydetti:

"Nöbetlerde ya da hastaneye erken geldiğimde masallar anlatmaya başladım. Özellikle hastanede uzun süre tedavi gören çocukların gerçekten ihtiyaçları oluyor, sıkılıyorlar. Onlarla beraber masal anlatmak, masalları konuşmak çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda serviste çocuk kütüphanesi kurduk. Burada tedavi gördükleri süre boyunca kitap karıştırmaları, okumaları çok güzel ve verimli oluyor"

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız
10:53
İlham Aliyev: Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 binden fazla insan geri dönecek
10:51
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
10:49
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:33
Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
10:32
İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
FOTO FOKUS
Gazze’nin nefesi kalmadı…
Gazze’nin nefesi kalmadı…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ