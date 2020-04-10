Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde bir adrese sahte içki malzemeleri sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 720 şişe ve 30 litre aroma ile 1350 sahte viski etiketi ele geçirildi.

Polis, şüpheliler M.D. ve B.K'yı gözaltına aldı.