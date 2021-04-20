Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da portakal baçesinde hırsızlık: 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden portakal çalmaya teşebbüs eden bir kişi yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Çobanpınarı Mahallesi'nde Ahmet Yavuz, kontrol etmek için geldiği bahçesinde bazı kişilerin portakal topladığını, bir kişinin de çevrede otomobille gözcülük yaptığını fark etti.
Yavuz'u görünce kaçmaya çalışan otomobildeki şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Otomobilin bagajında portakal bulundu.
Jandarma kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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