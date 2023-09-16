Adana'da polisin takibe aldığı araçtan uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.
Köpeğin, aracın bagajındaki kolilere tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 25 kilo 700 gram esrar bulundu.
Sürücü Ö.İ. ve beraberindeki B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.