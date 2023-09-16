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Güncel
AA 16.09.2023 10:06

Adana'da polisin takibe aldığı araçtan uyuşturucu çıktı

Adana'da hafif ticari araçta 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da polisin takibe aldığı araçtan uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagajındaki kolilere tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 25 kilo 700 gram esrar bulundu.

Sürücü Ö.İ. ve beraberindeki B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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