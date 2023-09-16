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Güncel
İHA 16.09.2023 07:49

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı açıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı açıldı
[Fotograf: İHA]

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, açılış konuşmaları ile başladı.

Fuarda bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, son 20 yıldır özellikle gastronominin turizmde önemli bir aşamaya geldiğini ifade ederek, "Yemek bilimi, mutfak deneyimlerini ortaya koyan bir anlayışı temsil ediyor. Dolayısıyla Van bu ligin dışında kalmamalı. Van, kendi kültürel zenginliğini binlerce yıldır kadınlarımız ve aşçılarımız, buradaki endemik türlerden, doğadan elde ettikleri ürünleri beslenmemiz ve yaşamamız için sofralarımıza getiriyor. Bizim bu farkındalığı Türkiye ve dünya insanlarına tanıtmamız gerekiyordu. Geç kalmış bir faaliyet olduğunu düşünüyorum ama bugün itibarıyla artık Van kendi mutfak kültürleriyle, değerleriyle, yemekleriyle gastronomideki ayrıcalıklı yerini alacak diye düşünüyorum. Amacımız esasında Van mutfağını, Van’ın sahip olduğu kültürel değerlerini bilinir hale getirmekti. Bunun gayreti ve çabasında Van Mutfak ve Gurme Fuarı'nı düzenliyoruz” dedi.

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı açıldı

Fuara 22’si yerel olmak üzere 39 firmanın katıldığını belirten Takva, "Katılımcılarımız bölgede bulunan bazı odaların desteğiyle stant açtılar. Üç gün boyunca biz burada Van’ın mutfağını bütün dünyaya tanıtmanın gayreti içinde olacağız. Ayrıca fuarımızda yine Van balığı, ayran aşı ve keledoş dallarında yarışmamız olacak. Ben katılım sağlayan tüm firmalarımıza ve destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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