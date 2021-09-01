Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 23-29 Ağustos'ta denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 51 tabanca, 10 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 537 mermi ve 133 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 6 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 164 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
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