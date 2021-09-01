Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 23-29 Ağustos'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 51 tabanca, 10 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 537 mermi ve 133 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 6 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 164 kişi de bu denetimlerde yakalandı.