Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.S, O.B, M.B. ve E.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.
İkametlerde arama yapan ekipler, 43,60 gram metamfetamin, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram esrar, 2 sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik
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