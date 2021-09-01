Kent merkezinde sokakta yürüyen iki kişinin ellerindeki cep telefonu yanlarına yaklaşan iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların bildirilmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan akıllı cep telefonlarının IMEI numaralarından yola çıkan ekipler, cihazlarda iki yeni SIM kartının kullanıldığını belirledi. Ekipler, teknik inceleme sonucu telefonların konumunu belirleyerek zanlılar A.H. (15) ve M.H'yi (17) yakaladı.

Bulunan cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.