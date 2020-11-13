Adana'da Ahmet A. idaresindeki 01 CFA 45 plakalı kamyonet ile Gülay K'nin kullandığı 01 ADV 938 plakalı otomobil, Akif Palalı Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve kamyonetteki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.