Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana'da Ahmet A. idaresindeki 01 CFA 45 plakalı kamyonet ile Gülay K'nin kullandığı 01 ADV 938 plakalı otomobil, Akif Palalı Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve kamyonetteki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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