Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Son Haberler
- 12:55
- 12:54
- 12:43
- 12:46
- 12:47
Sıradaki Haber
Bodrum'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz