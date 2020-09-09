Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kardeşine ait 27 dönüm araziye hünnap fidanı diken Cengiz Şahin, elde ettikleri meyvenin gelirini Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Şahin, hiç bilmediği hünnabı, 2008 yılında hacı arkadaşını ziyareti sırasında gördü.

Kendisine ikram edilen meyveyi çok seven ve nasıl yetiştiğini, bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun olup olmadığını araştıran 52 yaşındaki Şahin, 2015 yılında Ekinli Mahallesi'ndeki ağabeyine ait 27 dönüm arazide deneme amaçlı birkaç hünnap fidanı dikti.

Olumlu sonuç alınca 2016 yılında Antalya Gazipaşa'dan getirdiği 500 fidanı toprakla buluşturan Şahin, geçen yıl elde ettiği 1 tonluk meyveyi iki hafta içinde pazarda sattı.

Şahin'in emekli öğretmen kardeşi Adem Şahin, vakfedilen araziden elde edilen geliri Sudan'a giderek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Şahin kardeşler, hünnaptan bu yıl 2 ton rekolte bekliyor.

"Birçok derde deva"

Cengiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hünnaptan haberdar olduktan sonra araştırmaya giriştiğini, kumlu toprakta verim alındığını öğrenince deneme amaçlı yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Normalde bölgede buğday, arpa, çavdar ve kabak yetiştirildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Deneme amaçlı 3-5 hünnap meyvesi ile başladım. Baktım oluyor, bunu büyütelim istedik. Bunu birçok arkadaşıma özellikle tavsiye ettim. Çünkü arazimizin yüzde 30'u boş. Ülkemizin tarıma ihtiyacı var. Halkımızın geçim kaynağını artırmaya ihtiyacı var. Hünnap meyvesi çok kıymetli. Geçen yıl buradan 1 tonun üzerinde meyveyi iki haftada 500'er kilogram olmak üzere pazarda sattım. 'Doktor hünnap' olarak geçiyor. Çin'de, 'ölümsüzlük meyvesi' diye geçiyor. Birçok derde deva."

Bunu kar amaçlı yapmadıklarını vurgulayan Şahin, "Kardeşimle beraber bahçeyi diktikten sonra bunu vakfettik. Biz bunun gelirini, giderlerinden sonra tamamını Afrika'daki aç insanlara vakfettik. Oraya gönderiyoruz. Geçen yıl sattıktan sonra kardeşim gitti, Sudan'da 3 ay gibi bir süre kaldı. Orada fırın yaptı, kuyu açtı. İnsanlara yardım etti. Buranın geliri vakıf. Dünyadaki aç insanların tamamına vakfedilmiş durumda." diye konuştu.

Şahin, çiftçilere, su istemeyen ve dikerken can suyu bile vermedikleri bu meyvenin fidanını dikmelerini önerdi.