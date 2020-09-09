Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çubuk'ta özellikle toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerinin ortaklaşa uygulamasında, minibüs, otobüs ve taksiler durdurularak denetlendi.

Şoför ve yolcuları temizlik, maske ve mesafe konularında uyaran yetkililer, ayakta yolcu olmaması konusunda ikazlarda bulundu. Şehrin farklı noktalarında denetimlerini arttıran ekipler, ayakta yolcusu ve kapasite fazlası olan sürücüleri önce uyardı daha sonra ceza kesti.

Denetimlerin önemine işaret eden bazı vatandaşlar ise koronavirüs ile mücadelede tüm kesimlerin üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi.