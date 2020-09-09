Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 12:55
- 12:54
- 12:43
- 12:46
- 12:47
Sıradaki Haber
Kuş yuvasını mesken tutan sincap ailesi ilgi çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz