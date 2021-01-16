Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da markete giren hırsız suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi'nde market işleten Selahattin Çakı, güvenlik kamerası görüntülerinden iş yerinin deposunda hırsızlık yapan zanlıyı fark etmesi üzerine polise haber verdi.
Bunun üzerine Çakı, depoya giderek şüpheliyi saklanırken yakaladı.
Olay yerine ulaşan polis, zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Etiketler: Hırsızlık
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