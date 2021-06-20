Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir iş yerinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü ve açılışına çok sayıda kişinin katıldığını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, masalardaki para ve oyun malzemelerinin kaçırılmaya çalışılması üzerine bu kişilere müdahale etti.

Bu sırada zanlılardan S.Y. (30) el konulan 5 bin 200 lirayı almak için komiserin elini ısırdı. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren S.Y, K.Y, F.D. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye de idari para cezası uygulandı.