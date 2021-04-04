Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslerde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, 1240 elektronik sigara kartuşu ve 300 paket pipo tütünü ile 60 şişe içki bulundu.
Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 25 litre etil alkol ile 2 bin boş şişe de ele geçirildi.
Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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