Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslerde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 200 litre akaryakıt, 3 bin 380 paket sigara, 4 bin 350 puro, 1240 elektronik sigara kartuşu ve 300 paket pipo tütünü ile 60 şişe içki bulundu.

Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 25 litre etil alkol ile 2 bin boş şişe de ele geçirildi.

Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.