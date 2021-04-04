Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu.
İzmir'in Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Orhan Bey Sokak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler otomobildeki Ü.A, G.D. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Yapılan detaylı aramada, kullanıma hazır 2 uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K'nin Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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