İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde araştırma başlattı.

Ekipler, belirledikleri araç ve adreslere düzenledikleri operasyonlarda gümrük kaçağı 13 bin 260 paket sigara, 345 kilogram nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, vinç yardımıyla konteynerin kaldırılmasını sağlayarak kaçak sigaralara ulaştı. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.