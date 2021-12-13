Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da Sibirya soğukları
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle, sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.
Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18,3 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Yolların buz tuttuğu şehirde çalışanlar iş yerlerine, öğrenciler ise okullarına gitmekte zorlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 23,4 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.
Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle:
Ardahan merkez eksi 18,3, Göle eksi 23,4, Hanak eksi 15,2, Çıldır eksi 11,4, Damal eksi 9,9, Posof eksi 4,6.
Etiketler: Ardahan Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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