Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şüphelilerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 26 cep telefonu, 410 paket sigara, 47 miner cihazı, 188 işlemci, 206 power supply, 1 modem, sahte olduğu değerlendirilen 14 adet 100 TL'lik banknot, 3 pasaport, 3 yol izin belgesi, 1 uluslararası başvuru koruma kartı ele geçirildi. Ayrıca nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs ve tefecilik suçlarından 15 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 tüfek, 1 şarjör, 11 tüfek fişeği, 2 tabanca, 93 tabanca fişeği, 19 SIM kart, 17 senet, 3 çek fotokopisi, 2 flash bellek ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.