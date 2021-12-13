Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklanan kadın, yere yığıldı. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.