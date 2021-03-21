Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[fotoğraf: AA(ARŞİV)]
Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bir grubun dedektörlerle kazı yaptığını tespit etti.
Ekipler, kaçak kazı yaptığını belirlediği 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgedeki aramalarda 3 dedektör ve 3 kazma ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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