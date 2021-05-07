Adana’da yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yargılama sürecinde kendilerine verilen para cezalarını ödemeyen ve cezaevinden firar ettikleri belirlenen 22 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve yargılama sürecinde kendilerine verilen para cezalarını ödemeyen 98 kişiyi tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.