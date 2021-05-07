Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde Covid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 24 kişiye para cezası yazıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişi belirlendi.
Bu kişilere toplam 75 bin 600 lira ceza veren ekipler, kısıtlamalara uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz