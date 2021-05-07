Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişi belirlendi.

Bu kişilere toplam 75 bin 600 lira ceza veren ekipler, kısıtlamalara uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.