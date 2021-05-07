Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye ceza yazıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 272, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 35 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 495 kişi ise ikaz edildi.
Ayrıca, denetlenen 277 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Denetim Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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