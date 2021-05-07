Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'da Said İbrahim Eroğlu idaresindeki 55 ADN 451 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik ışıklarında K.B. (17) yönetimindeki 55 H 1877 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ehliyeti bulunmayan K.B'nin kullandığı araçtaki Şevval B. ve Beyza B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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