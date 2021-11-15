Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da arkadaşını öldüren firari zanlı Osmaniye'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı Osmaniye'de yakalandı.
Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 29 Ağustos’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Okan Subaşı’nın (29) katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı Can Yiğit K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Zanlının saklandığı tespit edilen Osmaniye'ye bağlı Kesmeburun köyündeki çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, Can Yiğit K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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