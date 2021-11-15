Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8-14 Kasım'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 104 kilo 38 gram esrar, 2 kilo 128 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 2 bin 750 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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