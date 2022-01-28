Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aracın yedek lastiğine gizlenmiş esrar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, stepnesinde 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Sürücü Mustafa D. ve yanındaki Burcu A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği yedek stepneyi kesen polis, 2 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Adana
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:22
- 11:28
- 11:22
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 28 Ocak 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz