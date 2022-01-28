Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 28 Ocak 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,62'den işlem görüyor. İşte, 28 Ocak güncel döviz kurları…
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6240 liradan, euro 15,1960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6220 liradan alınan dolar 13,6240 liradan satılıyor. 15,1940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,1960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6250 lira, euronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası Euro
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