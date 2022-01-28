Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 413 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışının ardından 413 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 413 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı Ulaşım
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